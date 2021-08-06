Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde A.R.K.A yönetimindeki araç durduruldu.
Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.R.K.A ile A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı