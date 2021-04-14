Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve yanında bulunan 1 kişi, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki araçta arama yaptı. Arama sonucu Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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