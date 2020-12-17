Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:12
Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kontrol edilen araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü B.K. ile yanındaki M.G. ise gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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