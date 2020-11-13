Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

13.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:38
Kilis'te, 4 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 4 kaçak göçmen yakalandı.Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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