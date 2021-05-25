Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

KİLİS'te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde ve bağ evlerinde yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmayla kimlikleri belirlenen A.Ö., H.E.K., A.C., ve eşyaları satın alan G.S.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kamera kayıt cihazları, dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve motosiklet ele geçirdi. Jandarmada sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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