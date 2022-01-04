KİLİS'TE, 4 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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KİLİS'TE, 4 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, park halindeki 3 araç ile sürücüsü kırmızı ışıkta duran traktöre çarpan otomobili kullanan Suriyeli Munzer Alsaloumı yaralandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, park halindeki 3 araç ile sürücüsü kırmızı ışıkta duran traktöre çarpan otomobili kullanan Suriyeli Munzer Alsaloumı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki 79 AAF 558 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Son olarak kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek'in kullandığı 63 LT 695 plakalı traktöre çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralı Alsaloumı'yı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'TE, 4 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KİLİS'TE, 4 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KİLİS'TE, 4 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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