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Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te park halindeki 3 araç ile kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te park halindeki 3 araç ile kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Suriye uyruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki 79 AAF 558 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki 27 RG 075 plakalı otomobil, 27 RV 598 plakalı hafif ticari araç ve 59 ZK 618 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek idaresindeki 63 LT 695 plakalı traktöre de çarptı.

Kazada yaralanan Alsaloumı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dört araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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