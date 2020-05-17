Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı
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Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korana virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe...

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı
17.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:23

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korana virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı

Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçeye bağlı Hacılar Köyünde bir vatandaşın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının oldukça fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bugünden başlayarak 31 Mayıs tarihine kadar 14 gün boyunca 385 kişinin yaşadığı Hacılar köyünde karantina uygulanmasına karar verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar köyünün girişi ve arazi yollarını kapatarak köyü giriş çıkış yapılmasına izin verilmiyor. Özel kıyafetler giyen jandarma ekipleri, devriye geziyor. Hacılar köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizce karşılanacağı bildirildi.

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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