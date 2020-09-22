Kilis'te 380 paket kaçak sigara ve 1 telefon ele geçirildi
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Kilis'te 380 paket kaçak sigara ve 1 telefon ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 380 paket kaçak sigara ve gümrük kaçağı 1 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te 380 paket kaçak sigara ve 1 telefon ele geçirildi
22.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:29

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 380 paket kaçak sigara ve gümrük kaçağı 1 cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 380 paket kaçak sigara ve 1 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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