Kilis'te 379 Sandıkta 87 Bin 320 Seçmen Oy Kullanacak

Kilisli 87 bin 320 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

379 sandığın kurulacağı kentte Kilis Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kilisliler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 9 bin 561 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kilis'te 87 bin 320 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kilis'teki seçmen sayısı 9 bin 561 arttı.

Kilis'te kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre yükseldi. 2014'teki yerel seçimlerde 364 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 379 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Musabeyli'de

Kiliste en fazla seçmen ve sandık merkezde bulunuyor. Kent merkezinde 269 sandıkta 71 bin 92 seçmen oy kullanacak. İlçe bazında ise en fazla seçmen ve sandık Musabeyli'de yer alıyor. 8 bin 743 kayıtlı seçmenin bulunduğu Musabeyli'de 58 sandık kurulacak.

Musabeyli'den sonra ikinci sırada bin 29 sandık ve 4 bin 138 seçmenle Elbeyli geliyor.

23 sandık ve 3 bin 347 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Polateli'nde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 269 71 bin 92

Musabeyli 58 8 bin 743

Elbeyli 29 4 bin 138

Polateli 23 3 bin 347

Kaynak: AA