Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi
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Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi

20.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:38
Kilis'te 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi

Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi, biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi, biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, merkeze bağlı Kuzuini köyünde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, dedektör köpekle araçta yaptığı aramada 36 kilo 432 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S. ile Suriye uyruklu J.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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