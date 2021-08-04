Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te bir ahırdan 30 küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir ahırdan 30 küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Tahtalı köyünde Yusuf Öztopal'a ait ahırdan 30 koyunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan koyunlardan 20'sini M.A'nın ahırında bulan ekipler, 10 koyunun da satıldığını tespit etti.

Ekipler, 20 koyun ile diğer koyunların parasını Yusuf Öztopal'a teslim etti.

Şüpheli M.A. ise gözaltına alındı.

Hayvanların sahibi Yusuf Öztopal, koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz