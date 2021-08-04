Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te bir ahırdan 30 küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir ahırdan 30 küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Tahtalı köyünde Yusuf Öztopal'a ait ahırdan 30 koyunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan koyunlardan 20'sini M.A'nın ahırında bulan ekipler, 10 koyunun da satıldığını tespit etti.

Ekipler, 20 koyun ile diğer koyunların parasını Yusuf Öztopal'a teslim etti.

Şüpheli M.A. ise gözaltına alındı.

Hayvanların sahibi Yusuf Öztopal, koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür etti.

Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Haluk Levent Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te 30 koyun çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:00:15. #1.16#

title