30.08.2019 15:08

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

KİLİS'te 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Folklor ekibi gösterisinin ardından resmi geçitle son bulan tören geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA