Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30.08.2019 11:22

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü Kilis'te kutlandı.



Sabah saat 09: 30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli A1bay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA