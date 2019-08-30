Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30.08.2019 11:38

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü Kilis'te çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Aybay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vatandaşların, daire amir ve müdürleri ile askerlerin bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yarbay Mesut Denli, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade etti.



Denli "Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşından yenik çıkmasını fırsat bilen dönemin emperyalist güçleri, Mondros ve sevr anlaşmaları ile Türk milletinin Egemenlik ve bağımsızlığına göz dikmiş, Türk vatanını parçalayarak, topraklarımızı işgal etmeye hedeflemişlerdi. Ancak tarih boyunca onuruyla yaşamış canı pahasına olsa da değerlerinden ve ülküsünden ödün vermemiş Türk milleti, 'Ben ezelden beri hür yaşadım, hangi, çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini hesaba katmamışlardı. Zor şartlar altında kazanılan birinci ve ikinci İnönü muhabereleri esnasında ordu ve milletin moral gücü en üst seviyeye çıkarmıştır. Eşsiz kumandan Mustafa Kemal'in 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır" dedi.



Öğrencilerin şiir okuması ve Kilis Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra resmi geçit töreni ile program sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İHA