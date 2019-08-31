Kilis'te 30 Ağustos resepsiyonu

31.08.2019 09:47

Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir resepsiyon verildi.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, Büyük Zafer'in 97. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Vali Soytürk, "Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce Milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce Milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuş ve zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kilisli hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini yer verdi.



Resepsiyona Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri katıldı. Resepsiyon Havai fişek gösterisiyle son buldu. - KİLİS

Kaynak: İHA