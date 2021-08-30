KİLİS'TE, 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

30 AĞUSTOS Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü Kilis'te kutlandı.

30 AĞUSTOS Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü Kilis'te kutlandı.

Sabah saatlerinde asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, mezarlarına karanfil bırakılan şehitler için dualar edildi. Buradaki terönin ardından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Burada düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amirleri katıldı.

30 Ağustos'un anlatıldığı törenlerde daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı, mehter takımı gösterisi izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı