Kilis'te 3 yıldır aranan FETÖ zanlısı, Osmaniye'de yakalandı

Kilis'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıldır aranan F.S, Osmaniye'de düzenlenen operasyonla saklandığı örgüt evinde gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının, Kilis Belediyesinde görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA