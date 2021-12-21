Kilis'te 3 yabancı uyruklu yakalandı, iki şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen ve yakalanan 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.Ö. ve Suriye uyruklu B.A, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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