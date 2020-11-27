Kilis'te, 3 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te, 3 kaçak göçmen yakalandı

27.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:43
Kilis'te, 3 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde H.M.'nın kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 3 göçmen yakalandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü H.M. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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