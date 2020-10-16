Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi
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Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi

16.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:58
Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi

Kilis'te, organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen bir tırda 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.

Kilis'te, organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen bir tırda 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu bildirilen tırda, 25 kilogramlık çuvallar halinde toplam 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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