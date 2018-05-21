Kilis'te 3 Bin 250 Kişilik İşe, 9 Bin 700 Başvuru Yapıldı

Kilis'te, 'Toplum Yararına Program' kapsamında 3 bin 250 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 9 bin 700 kişi başvurdu. Bunun üzerine işe alınacak kişilerin noter huzurunda kura çekimiyle belirlenmesine başlandı.

KAPALI SPOR SALONUNDA KURA ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Başvuruların sona ermesinin ardından bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için kura çekimine başlandı. Kilis Spor Salonu'nda yapılan ve yarın da devam edilecek kura çekimiyle 6 aylık işe alınacak kişiler belirleniyor.

Kurada isimleri çıkanlar, geçici de olsa iş bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.