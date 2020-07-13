Kilis'te 263 kaçak cep telefonu ele geçirildi Kilis'te 263 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te 263 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan 4 araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 263 akıllı cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA