Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildiKİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza görevlileri 263 kaçak telefonu ele geçirdi.

Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza görevlileri 263 kaçak telefonu ele geçirdi.

C¸obanbey Gümrük Muhafaza ekipleri gümrük kapısına gelen 4 ayrı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler çeşitli markalarda ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 263 cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el konulurken 4 araç sürücüsü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA