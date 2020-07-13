Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi
Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildiKİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza görevlileri 263 kaçak telefonu ele geçirdi.
13.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:07
Kilis'te 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi
KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza görevlileri 263 kaçak telefonu ele geçirdi.
C¸obanbey Gümrük Muhafaza ekipleri gümrük kapısına gelen 4 ayrı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler çeşitli markalarda ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 263 cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el konulurken 4 araç sürücüsü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA