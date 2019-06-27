Kilis'te, 250 asker terhis oldu

YENİ askerlik sisteminin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan ve bu süreyi tamamlayan 250 er terhis oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerlerden 250'si bugün terhis edildi. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, birliklerinden dışarı çıkarak memleketlerine gitti.



Kaynak: DHA

- Kilis