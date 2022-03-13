Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi de organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alındı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi de organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesindeki bir zeytin bahçesine ve İnaplıkütah Mahallesi'ndeki bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip sakladığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

.


Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title