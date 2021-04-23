KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ
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KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

KİLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından bir öğrenci şiir okudu.

KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ
KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ
KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ
KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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