Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ahlat'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.

Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:51:47. #1.16#

title