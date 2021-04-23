Ahlat ve Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Ahlat'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç