Kilis'te, 23 Nisan Kutlandı

KİLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk ve Suriyeli çocukların ortak düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Kentteki törenler, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Nihat Başoğlu Ortaokulu'nda devam eden etkinliğe; Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, protokol üyeleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinliklerde Türk ve Suriyeli öğrenciler gösteriler sahneledi. 23 Nisan'a ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin dağıtıldığı etkinlik, dans gösterisi ile sona erdi.

- Kilis

Kaynak: DHA