Kilis'te 2017'deki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına başlandı
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Kilis'te 2017'deki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te 2017'deki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Kilis'te, 2017'de sınır hattında meydana gelen ve mühendis Mehmet Akcan'ın öldüğü mayın patlamasıyla ilgili tutuksuz yargılanan FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A ve diğer 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kilis'te, 2017'de sınır hattında meydana gelen ve mühendis Mehmet Akcan'ın öldüğü mayın patlamasıyla ilgili tutuksuz yargılanan FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A ve diğer 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz 8 sanıktan 7'si katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin alındığı duruşma salonunda, patlamada hayatını kaybeden mühendis Mehmet Akcan'ın annesi Adile ve ağabeyi Muzaffer Akcan ile FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ve diğer sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.O.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının sanık M.O.A'nın tutuklanması ve sanık M.O.A.'nın adli kontrol şartının kaldırılması talebini kabul etmedi.

Sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına hükmeden heyet, duruşmaya 24 Haziran'a erteledi.

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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