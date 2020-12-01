Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi

01.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:37
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta piyasa değeri 720 bin lira olan 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta piyasa değeri 720 bin lira olan 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabeyli köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.M.'nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 201 gümrük kaçağı cep telefonu ve şarj aleti bulundu. Piyasa değeri 720 bin lira olan telefonlara el koyan jandarma, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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