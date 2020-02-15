Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi
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Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

15.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:18
Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi

'te gerçekleştirilen operasyonda izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuzini köyü kırsalında bir bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretildiği bilgisini üzerine koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde 200 kilogram kehribar taşı ile kehribar taşı yapımında kullanılan 50 litre kimyasal madde buldu.

Ev sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz üretim yapılan yer mühürlendi.

Kaynak: AA
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