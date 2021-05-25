Kilis'te 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı
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Kilis'te 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı

Kilis'te 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Polateli ilçesinde 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniyapan köyünde arpa ekili tarlada çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayılarak buğday ekili araziye sıçradı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de traktörlerle destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü.

Kilis'te 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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