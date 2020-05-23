Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması 2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

23.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:09

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

KİLİS - 2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıklamıştı. Kilis'te en son 2000 yılındaki nüfus sayımı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 20 yıl sonra ilk kez kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar, kısıtlamaya uyarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uygulama yapıyor. Marken, fırın, tatlıcılar açık olmasına rağmen kentte sessizlik hakim oluyor. Polis ekipleri, sokağa çıkanları durdurarak, izin belgelerini kontrol ediyor.

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Perihan Savaş Merve Boluğur Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:10:15. #1.14#
title