Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması
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Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması
23.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:43

2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıklamıştı. Kilis'te en son 2000 yılındaki nüfus sayımı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 20 yıl sonra ilk kez kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar, kısıtlamaya uyarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uygulama yapıyor. Marken, fırın, tatlıcılar açık olmasına rağmen kentte sessizlik hakim oluyor. Polis ekipleri, sokağa çıkanları durdurarak, izin belgelerini kontrol ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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