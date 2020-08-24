Kilis'te 20 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
24.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:16
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ebulüle mahallesi ile Ekrem Çetin mahallelerinde M.Ş.O., M.B. yönetimindeki araçlar ile G.T ait ikamette yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 20 kişi tespit edildi. Araçların sürücüleri M.Ş.O., M.B. ile ikamet sahibi G.T. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 20 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İHA