Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.E.Ş. ve M.B'nin ikametinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli İ.E.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Namık Kemal Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Haberler

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