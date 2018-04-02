Kilis'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlaması

Kilis'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Kilis İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Otizm hastalığına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Hacı Cümbüş kavşağında Otizm hastalığına dikkat çekmek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet meydanında sona eren yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini, 81 ilde benzer etkinlik yapıldığını söyledi. - KİLİS