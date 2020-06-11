Kilis'te 2 köy karantinaya alındı Kilis'te 2 köy karantinaya alındıKİLİS'in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı.

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı.Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde, koronavirüs vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplam 249 kişinin yaşadığı 2 köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: DHA