Kilis'te 2 köy karantinaya alındı
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Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 249 kişinin yaşadığı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri Kaymakamlık tarafından korona virüslü vaka tespit edilmesinden sonra 14 günlük karantinaya alındı.

11.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:10

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 249 kişinin yaşadığı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri Kaymakamlık tarafından korona virüslü vaka tespit edilmesinden sonra 14 günlük karantinaya alındı.

Koçcağız ile Kozlubağ köylerinde karantina kararı alınmasından sonra jandarma köye giriş çıkışları kapatarak, özel kıyafetli jandarma ekipleri köy giriş çıkışlarında tedbir aldılar.

Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde son iki gün içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların sayısının fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Koçcağız ve Kozlubağ köyü 24 Haziran 2020 tarihi saat 22: 00'a kadar 14 gün süreyle ile karantina uygulanmasına iki köylerimize giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Kaymakamlık, Her iki köyümüzde de giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmış olup karantina sürecinde köylerimizdeki vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağı bildirildi. Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi. Jandarma iki köye giriş çıkışı kapatırken, köy içerisinde ve arazi yollarında devriye geziyor.

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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