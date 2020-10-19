Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı

19.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:04
Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesinde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçta bulunan A.E.H. ve  B.D.'nin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü E.T. ise gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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