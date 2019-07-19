Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 2 Suriyeli ile onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te 2 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 2 Suriyeli ile onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nda Suriye uyruklu M.N.'nin (29) kullandığı aracı durdurdu. Araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamasında, Suriye uyruklu A.A.K. (29) ile H.K.'nın (24) Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği tespit edildi. Araç sürücüsü M.N., araçta bulunan Suriye uyruklu H.A.M., H.Ş. ile yasa dışı yollarla Kilis'e gelen A.A.K. ile M.N. gözaltına alındı. 5 kişinin göçmen kaçaklığı suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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