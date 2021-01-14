Kilis'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kilis'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46
Kilis'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KİLİS'te, bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KİLİS'te, bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te son günlerde bağ evlerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarından 4 şüphelinin kimliğini saptayan jandarma, bu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı, evlerden çalınan malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, ikisi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Kilis'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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