Kilis'te 2 bin 542 paket kaçak sigara ele geçirildi
06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:17
Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara ele geçirildi.
Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara buldu.
Gözaltına alınan M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz