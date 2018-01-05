Kilis'te 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kilis'te, bir aracın zulasında yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araç Kilis merkezde durduruldu. Aracın zulasında gizli bölmesinde 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - KİLİS