Kilis'te 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kilis'te 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kilis’te, bir aracın zulasında yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kilis'te, bir aracın zulasında yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araç Kilis merkezde durduruldu. Aracın zulasında gizli bölmesinde 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - KİLİS

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