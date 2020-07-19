Kilis'te 2 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde 2 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 2 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir kamyonda şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 40 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA