Kilis'te 2 bin 235 kişiye ceza yazıldı
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Kilis'te 2 bin 235 kişiye ceza yazıldı

Kilis'te, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına uymayan 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi.

Kilis'te 2 bin 235 kişiye ceza yazıldı
28.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:15

Kilis'te, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına uymayan 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi.

Kilis'te korona virüs nedeniyle tedbirlere uymayan, kuralları ihlal eden, sokağa çıkma yasaklarına uymayanlar yönelik olarak polis ve jandarma tarafından idare ceza uygulanıyor. Bugüne kadar toplam, bin 91 Türk vatandaşı, bin 144 Suriyeli olmak üzere toplam 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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