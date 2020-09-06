Kilis'te 2 bin 201 kişide korona virüs görüldü
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Kilis'te 2 bin 201 kişide korona virüs görüldü

- Kilis'te 2 bin 201 kişide korona virüs görüldü Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor.

06.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:30

- Kilis'te 2 bin 201 kişide korona virüs görüldü

KİLİS - Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 201 vakaya rastlanırken 28 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Kilis valiliğinin aldığı bütün tedbirlere rağmen korana virüs vakalarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 2 bin 201 vakaya ulaşılırken, 28 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesinde 12 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda, yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. İl genelinde denetimler sürerken, bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları maske takmadıkları gözleniyor.

Kilis'te 2 bin 201 kişide korona virüs görüldü

Kaynak: İHA

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