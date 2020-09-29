Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
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Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

29.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:24
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

KİLİS'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

KİLİS'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Hasan T. yönetimindeki 27 FH 004 plakalı otomobil, kavşakta Behçet D.'nin kullandığı 79 DK 279 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla atıp, ters döndükten sonra durdu. Kazada, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Murat Emre P., Baran Baki P. ve Muhammet Resul K., çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.I


Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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