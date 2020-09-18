193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
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193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 193 gümrük kaçağı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:11

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 193 gümrük kaçağı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 193 akıllı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

AA Editörü - Cebrail Caymaz
Cebrail Caymaz
AA Editörü
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