193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 193 gümrük kaçağı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
18.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:11
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 193 gümrük kaçağı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Yapılan aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 193 akıllı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA